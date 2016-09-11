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Китайские патрульные корабли вошли в территориальные воды Японии

В районе спорных островов Сенкаку четыре китайских патрульных корабля пробыли около полутора часов

4 патрульных корабля береговой охраны Китая в воскресенье вошли в японские территориальные воды в районе спорных островов Сенкаку. Об этом сообщила служба безопасности на море Японии, контролирующая ситуацию.

В последний раз китайские корабли оказывались в территориальных водах Японии 21 августа.

В сообщении уточняется, что китайские корабли находились в территориальных водах Японии около полутора часов. Китайские корабли в последний раз оказывались в японских территориальных водах 21 августа.

Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом многолетнего территориального спора между Китаем и Японией. После Второй мировой войны США передали острова Японии, на Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно.

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Китайские патрульные корабли вошли в территориальные воды Японии

В районе спорных островов Сенкаку четыре китайских патрульных корабля пробыли около полутора часов

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