ДНР обвиняет силовиков Киева в обстреле Донецка

В самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили киевских силовиков в обстреле Донецка, Ясиноватой и села Саханка. Обстрел начался в 19:10 и продолжался до 23:20, отмечается в сообщении ДНР.

«С 19.10 до 23.20 украинская сторона вела обстрелы окраин Ясиноватой, поселка Трудовские на западе столицы и южного села Саханка. Огонь велся из минометов калибром 82 миллиметра», — сообщает Донецкое агентство новостей. Огонь велся со стороны Марьинки, Широкино и Адвееки. При обстреле также использовались гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие.

Военная операция на востоке Украины длится с апреля 2014 года, по данным ООН в вооруженном конфликте погибли более 9,5 тысячи человек.



«Известия» ранее сообщили, что ДНР обвинила Киев в попытке захвата позиций ополченцев в Донбассе.

