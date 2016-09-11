Япония усилит собственные санкции против КНДР

Япония намерена усилить собственные санкции против КНДР в связи с проведенным в пятницу ядерным испытанием, такое поручение дал правительству страны премьер Синдзо Абэ. Правительство Японии подготовит дополнительный пакет санкций в отношении КНДР, передает агентство Киодо со ссылкой на генерального секретаря правительства страны Есихидэ Суги.



«Премьер-министр Синдзо Абэ дал указание быть готовыми усилить собственные санкции против КНДР в связи с проведением испытания ядерного оружия Северной Кореей», — приводит агентство слова Суги.



Ранее о применении к КНДР «максимально сильных мер» договорились спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Сон Ким и глава департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуга.



Власти КНДР заявили, что способны оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты и признали проведение ядерного испытания. Испытания ядерного оружия, проведенные Северной Кореей, осудили лидеры государств, правительств и генеральный секретарь ООН.

Читайте также: Клинтон грозит Китаю усилением ПРО из-за испытаний в КНДР

