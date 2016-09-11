Минюст Франции ужесточит условия содержания исламистов в тюрьмах

Минюст Франции намерен ужесточить условия содержания радикальных исламистов в тюрьмах страны, сообщил глава ведомства Жан-Жак Юрвоа.

«Я намерен немедленно изменить режим содержания в пяти спецблоках, предназначенных для радикальных исламистов, в тюрьмах Лилль-Аннёлен, Флёри-Мерожис, Френ и Они», — заявил министр в интервью еженедельному изданию Journal du Dimanche (выдержку из интервью приводит ТАСС). По его словам, сейчас в них находятся 89 таких заключенных. При этом в целом в 188 тюрьмах республики содержатся около 1,4 тыс. радикальных исламистов.

Кроме того, глава Минюста сообщил, что наблюдение за экстремистами в спецблоках будет усилено, планируется чаще проводить обыски, ротацию их сокамерников и смену камер. Также будут сужены возможности заключенных по приобретению продуктов в тюремных магазинах и перечень вещей, которые разрешено держать в камере. Указанные меры должны вступить в силу на следующей неделе.

Жан-Жак Юрвоа пообещал усилить меры по обеспечению безопасности тюремного персонала. С этой целью в пенитенциарных учреждениях будут созданы ударные спецгруппы.

Читайте также:



Британские налогоплательщики оплатят стену против мигрантов во Франции