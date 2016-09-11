Пхеньян посмеялся над санкциями США

Представитель МИД Северной Кореи назвал «смехотворным» решение Вашингтона ввести дополнительные санкции против КНДР по проведенного ей ядерного испытания.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Северная Корея и дальше планирует укреплять свой ядерный потенциал.

«Рассуждения администрации Обамы о введении бесполезных санкций смехотворны», — приводит ТАСС заявление дипломата.

Напомним, 9 сентября президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили, что власти КНДР провели новые ядерные испытания. По данным южнокорейских военных, мощность взрыва составила 10 килотонн.



После этого Совбез заявил о готовности выработать новые санкции в отношении северокорейской стороны. К этой же инициативе присоединились США и Япония. При этом военный источник в Южной Корее сообщил, что ВС республики создали план удара по КНДР и уничтожения Пхеньяна, в случае если КНДР продолжит готовить ядерную атаку.



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