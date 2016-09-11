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Воскресенье,
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Пхеньян посмеялся над санкциями США

Представитель МИД КНДР считает бесполезной ограничительную политику Вашингтона

Представитель МИД Северной Кореи назвал «смехотворным» решение Вашингтона ввести дополнительные санкции против КНДР по проведенного ей ядерного испытания.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Северная Корея и дальше планирует укреплять свой ядерный потенциал.

«Рассуждения администрации Обамы о введении бесполезных санкций смехотворны», — приводит ТАСС заявление дипломата.

Напомним, 9 сентября президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили, что власти КНДР провели новые ядерные испытания. По данным южнокорейских военных, мощность взрыва составила 10 килотонн.

После этого Совбез заявил о готовности выработать новые санкции в отношении северокорейской стороны. К этой же инициативе присоединились США и Япония. При этом военный источник в Южной Корее сообщил, что ВС республики создали план удара по КНДР и уничтожения Пхеньяна, в случае если КНДР продолжит готовить ядерную атаку.

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Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Пхеньян посмеялся над санкциями США

Представитель МИД КНДР считает бесполезной ограничительную политику Вашингтона

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