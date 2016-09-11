Ушел из жизни создатель мультфильма «Жил-был пес» Эдуард Назаров

Советский мультипликатор и режиссер Эдуард Назаров, снявший мультфильм «Жил-был пес», скончался в возрасте 74 лет, сообщили в пресс-службе международного фестиваля «Крок», где он был президентом.

«Он давно болел, были проблемы с сосудами», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы фестиваля. О времени и месте проведения церемонии прощания с народным артистом РФ пока не сообщается.

Эдуард Назаров работал в качестве режиссера над мультфильмами «Жил-был пес», «Приключения муравья», «Про Сидорова Вову» и в качестве художника-постановщика над анимационными лентами «Винни-Пух», «Остров».

Будущий мультипликатор родился 23 ноября 1941 года. С 1959 года после окончания Строгановского художественно-промышленного училища Эдуард Назаров работал сначала прорисовщиком, а затем ассистентом художника-постановщика у Михаила Цехановского и художником-постановщиком у Федора Хитрука. В 1993 году народный артист совместно с Андреем Хржановским, Федором Хитруком и Юрием Норштейном организовал школу-студию мультипликаторов-режиссеров «Шар».

После смотри Александра Татарского в августе 2007 года Эдуард Назаров занял должность художественного директора студии «Пилот».