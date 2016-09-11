Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
11 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Ушел из жизни создатель мультфильма «Жил-был пес» Эдуард Назаров

Сообщается, что 74-летний мультипликатор долго болел, у него были проблемы с сосудами

Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Метцель

Советский мультипликатор и режиссер Эдуард Назаров, снявший мультфильм «Жил-был пес», скончался в возрасте 74 лет, сообщили в пресс-службе международного фестиваля «Крок», где он был президентом.

«Он давно болел, были проблемы с сосудами», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы фестиваля. О времени и месте проведения церемонии прощания с народным артистом РФ пока не сообщается.

Эдуард Назаров работал в качестве режиссера над мультфильмами «Жил-был пес», «Приключения муравья», «Про Сидорова Вову» и в качестве художника-постановщика над анимационными лентами «Винни-Пух», «Остров».

Будущий мультипликатор родился 23 ноября 1941 года. С 1959 года после окончания Строгановского художественно-промышленного училища Эдуард Назаров работал сначала прорисовщиком, а затем ассистентом художника-постановщика у Михаила Цехановского и художником-постановщиком у Федора Хитрука. В 1993 году народный артист совместно с Андреем Хржановским, Федором Хитруком и Юрием Норштейном организовал школу-студию мультипликаторов-режиссеров «Шар».

После смотри Александра Татарского в августе 2007 года Эдуард Назаров занял должность художественного директора студии «Пилот».

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Ушел из жизни создатель мультфильма «Жил-был пес» Эдуард Назаров

Ушел из жизни создатель мультфильма «Жил-был пес» Эдуард НазаровСообщается, что 74-летний мультипликатор долго болел, у него были проблемы с сосудами

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Интервью

Евгений Писарев

худрук театра им.Пушкина

Все интервью

Интервью

Александр Соколов

ректор Московской консерватории

Все интервью

Интервью

Владимир Епифанцев

актер

Все интервью

Интервью

Максим Аверин

заслуженный артист России

Все интервью

Интервью

Ирина Мазуркевич

народная артистка России

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке