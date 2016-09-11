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Минобороны РФ впервые показало мощь «Арматы» на видео

В ролике содержатся самые зрелищные кадры новейшей истории танковых войск

Министерство обороны РФ разместило на своем официальном канале на сервисе YouTube видеоролик с самыми зрелищными и редкими моментами из новейшей истории танковых войск. Запись была сделана к Дню танкиста.

В частности, были впервые продемонстрированы возможности перспективного танка Т-14 «Армата». На кадрах видно, как боевая машина преодолевает препятствия «гребенка» «лужа» и «косогор» на танкодроме.

Кроме того, в видеоролике отражены различные боевые возможности современных танков, их движение и стрельба во время масштабных учений «Восток-2007». На записи также присутствуют кадры движения танковых колонн и преодоления препятствий боевыми машинами в ходе учений и на танкодромах и стрельба экипажей танков на международных состязаниях «Танковый биатлон».

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Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Минобороны РФ впервые показало мощь «Арматы» на видео

В ролике содержатся самые зрелищные кадры новейшей истории танковых войск

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