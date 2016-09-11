Кремль опроверг слухи о поддержке другого кандидата в генсеки ООН

В Кремле опровергли ранее появившуюся в болгарских СМИ информацию о том, что Москва готова поддержать другого кандидата от Болгарии на пост генсека ООН вместо выдвинутой официально главы ЮНЕСКО Ирины Боковой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Это не так», — цитирует ТАСС пресс-секретаря. Такое заявление Дмитрий Песков сделал, комментируя сообщения о том, что договоренность об этом была якобы достигнута на встрече лидеров РФ и ФРГ, прошедшей «на полях» саммита G20 в Ханчжоу.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также опровергла эти сообщения и заявила, что попытки отдельных государств повлиять на выдвижение кандидатов на пост генерального секретаря ООН неприемлемы.

По ее мнению, публикация подобной информации свидетельствует о попытках втянуть Москву в закулисные игры.

— Мы видели эти публикации в болгарской прессе о том, что Россия якобы вовлечена в подобные игры по смене кандидатов, а руководство Болгарии планирует поменять свое решение и переназначить кандидата под давлением неких внешних игроков. Иначе как попыткой втянуть нашу страну в какие-то закулисные игры их назвать нельзя, — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова пояснила, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиными канцлер Германии Ангела Меркель пыталась завести разговор о том, может ли Москва поддержать другого кандидата от Болгарии. В ответ на это российская сторона подчеркнула, что решение государства о выдвижении кандидатуры на пост генсека ООН принимает только руководство этой страны, а любые попытки прямо или косвенно влиять на подобные решения неприемлемы.

11 февраля 2016 года постпред Болгарии при ООН выдвинул главу ЮНЕСКО Ирину Бокову в качестве кандидата на должность генсека ООН.

