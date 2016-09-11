В память о жертвах теракта 11 сентября в США объявят минуту молчания

В день 15-й годовщины теракта в США будет объявлена минута молчания. Траурные мероприятия в память о жертвах теракта пройдут 11 сентября по всей стране.

15 лет назад террористы захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера боевики направили в здания Всемирного торгового центра, третий — к зданию Пентагона, четвертый самолет разбился во время следования в сторону Вашингтона.

Памятные мероприятия начнутся в 15.46 по московскому времени на месте, где стояли башни Всемирного торгового центра.

В Нью-Йорке под колокольный звон зачитают имена всех жертв трагедии — 2977 погибших.

