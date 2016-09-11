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В память о жертвах теракта 11 сентября в США объявят минуту молчания

Траурные мероприятия пройдут по всей стране, в Нью-Йорке минута молчания продлится шесть минут

В день 15-й годовщины теракта в США будет объявлена минута молчания. Траурные мероприятия в память о жертвах теракта пройдут 11 сентября по всей стране.

15 лет назад террористы захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера боевики направили в здания Всемирного торгового центра, третий — к зданию Пентагона, четвертый самолет разбился во время следования в сторону Вашингтона.

Памятные мероприятия начнутся в 15.46 по московскому времени на месте, где стояли башни Всемирного торгового центра.

В Нью-Йорке под колокольный звон зачитают имена всех жертв трагедии — 2977 погибших.

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

В память о жертвах теракта 11 сентября в США объявят минуту молчания

Траурные мероприятия пройдут по всей стране, в Нью-Йорке минута молчания продлится шесть минут

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