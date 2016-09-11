Де Мистура ожидает возобновления межсирийского диалога в октябре

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о возможности возобновить межсирийские переговоры в октябре. Дипломат подчеркнул значимость согласования Москвой и Вашингтоном позиций по перемирию в САР.

«Нечасто я видел такую решимость, как в этот раз, с российской и американской стороны найти решение проблемам, которые их объединяют, это — борьба с «Исламским государством» (ИГИЛ, запрещено в РФ), завершение войны в Сирии», — сообщил Стаффан де Мистура в интервью изданию Corriere della Sera.

Вместе с тем спецпосланник генсека ООН отметил, что пока между США и РФ сохраняются разногласия по вопросу политического урегулирования в Сирии. По информации Стаффана де Мистуры, этот вопрос будет также поднят на полях Генассамбеи ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, дипломат не исключил возобновления политических переговоров по Сирии в октябре.

«В начале октября может быть назначена реальная дата для начала переговорного процесса, который, не исключено, затянется», — отметил Стаффан де Мистура.

Напомним, 10 сентября главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри по итогам 15-часовых переговоров согласовали пакет документов по урегулированию политического кризиса в Сирии. По мнению главы российской дипломатии, достигнутые соглашения могут стать «отправной точкой для возобновления шагов по мирному урегулированию в Сирии».



Читайте также:



Сирийская оппозиция готова на перемирие, если его будет соблюдать Асад