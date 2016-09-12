Трояновский: «Я готов рассмотреть все варианты боя с Кроуфордом»

9 сентября во дворце спорта «Крылья Советов» состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой между чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям IBF (Международная боксерская федерация) и IBO (Международная боксерская организация) 36-летним россиянином Эдуардом Трояновским (24-0-0, 21 КО) и официальным претендентом на титул IBF 29-летним японцем Кейтой Обарой (16-1-1, 15 КО).



Встреча двух техничных нокаутеров полностью оправдала ожидания любителей бокса. Несмотря на свою непродолжительность, это был очень яркий бой, в котором российский спортсмен одержал красивую победу. Трояновский серией мощнейших ударов отправил своего соперника за пределы ринга. Обара решил продолжить поединок, но уже через 10 секунд судья окончательно остановил бой.



После боя Эдуард Трояновский рассказал корреспонденту «Известий» Азамату Бостанову о своих впечатлениях о поединке, поделился мнением о сопернике и планами на ближайшее будущее.

— Вы ожидали, что сумеете нокаутировать Обару уже во втором раунде?

— Если честно, то не ожидал. Изначально я готовился провести все 12 раундов, но получилось так, как получилось. Не стоит делать поспешных выводов по поводу этого нокаута. Мне противостоял хорошо подготовленный соперник, боксер высокого класса. То, что я одержал победу так рано, не означает, что Обара слабый боксер. Просто на сегодняшний день я сильнее. Мне удалось провести отличную комбинацию, результатом которой стал нокаут. Вообще я удивлен, что после вылета за пределы ринга он смог продолжить бой. Был уверен, что это победа. Но ничего, я смог довести бой до конца. Как я и говорил ранее, я хотел выиграть нокаутом и очень рад, что мне это удалось.

— В вашей карьере уже бывали случаи, когда ваш соперник вылетал за пределы ринга?

— Нет, на профессиональном ринге у меня такое случилось в первый раз. Не думаю, что этому стоит придавать особое значение. То, что Обара вылетел за пределы ринга, — неудачное стечение обстоятельств.

— Чем успел удивить вас японский боксер?

— Он меня не удивил. Я готовился к встрече с соперником, тщательно разбирал его бои и знал, что и как он будет делать. Могу сказать лишь то, что его удары действительно очень мощные.

— Кого бы вы хотели видеть своим соперником в следующем поединке?

— Сейчас я хочу отдохнуть. Через недельку уже можно будет думать, с кем в очередной раз выходить на ринг. Бой с Теренсом Кроуфордом? Почему нет? Поединок за пояс — это всегда интересно. Безусловно, это один из сильнейших боксеров в нашей весовой категории, у которого еще нет поражений. Он очень сильный и опасный соперник. Если получится организовать с ним бой, то это будет замечательная возможность испытать себя. Я готов рассмотреть все варианты, но пока что думаю только об отдыхе.

— Глава Международной федерации бокса (IBF) Дэрилл Пиплз заявил, что был шокирован столь ранним нокаутом. Чем удивите его вновь?

— Я слышал, что Пиплз был уверен в победе Обары. Думаю, у меня еще будет не одна возможность вновь его удивить.

— Рассматриваете возможность проведения следующего боя в США?

— Почему нет? Мой поединок с Обарой должен был пройти в Японии, но по ряду причин всё изменилось, и мы встретились в Москве. Я готов драться в другой стране, перед чужой публикой, чужими болельщиками.

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