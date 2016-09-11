ЦИК признал парламентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Выборы депутатов палаты представителей национального собрания в Белоруссии признаны состоявшимися. По данным Центризбиркома Белоруссии, в голосовании приняли участие более половины избирателей.

«По состоянию на 14.00 в выборах приняли участие 52,49% избирателей», — сообщает ЦИК. «Известия» ранее сообщили, что на 110 мест в палате представителей национального собрания претендуют 484 кандидата.

6 тыс. избирательных участков закроются в 20.00 по местному времени, а первые предварительные итоги голосования ЦИК озвучит ночью.

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