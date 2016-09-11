Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
11 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

ЦИК признал парламентские выборы в Белоруссии состоявшимися

На 110 мест в палате представителей национального собрания претендуют 484 кандидата

Выборы депутатов палаты представителей национального собрания в Белоруссии признаны состоявшимися. По данным Центризбиркома Белоруссии, в голосовании приняли участие более половины избирателей.

 «По состоянию на 14.00 в выборах приняли участие 52,49% избирателей», — сообщает ЦИК. «Известия» ранее сообщили, что на 110 мест в палате представителей национального собрания претендуют 484 кандидата.

6 тыс. избирательных участков закроются в 20.00 по местному времени, а первые предварительные итоги голосования ЦИК озвучит ночью.

Читайте также: В Белоруссии начались выборы депутатов нижней палаты парламента

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

ЦИК признал парламентские выборы в Белоруссии состоявшимися

На 110 мест в палате представителей национального собрания претендуют 484 кандидата

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Алексей Самойлов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке