Лебзяк готов возглавить Федерацию бокса России

На Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро в сборной России по боксу разразился скандал — главный тренер команды Александр Лебзяк заявил, что недоволен выступлением некоторых своих подопечных, назвав их «туристами». На днях стало известно, что российский тренер, при участии которого наша сборная добивалась лучших результатов в своей истории, отправлен в отставку. Корреспондент «Известий» Азамат Бостанов пообщался с Александром Лебзяком и узнал, согласен ли тот с решением о своем увольнении, собирается ли его обжаловать и будет ли участвовать в выборах президента Федерации бокса России.

— Александр Борисович, вы будете обжаловать решение об отставке?



— Если бы это решение было вынесено по правилам, то я бы принял его и ни в коем случае не оспаривал. Но в моем случае ситуация обстоит совершенно другим образом. Я это решение не принимаю. Есть определенная процедура, которую нужно соблюдать. Решение об увольнении или назначении главного тренера принимается на заседании федерации. Вердикт принимается путем всеобщего голосования, в котором принимают участие около ста человек. А они всемером сели и всё — готово, Лебзяк больше не тренер. Вы поймите, я не против здоровой конкуренции. Но на заседании не было ни одного представителя региональной федерации. Их, как, впрочем, и меня, попросту не известили об этом заседании. Знаю, что многие представители регионов уже писали письма с просьбой объяснить, что же всё-таки произошло.

— Как вам сообщили об увольнении?

— А мне вообще никто ничего не сообщал. Я об этом из новостей узнал... На вышеупомянутом заседании главный тренер сборной должен отчитаться о проделанной работе. Его должны выслушать, задать вопросы, узнать его видение и только потом путем всеобщего голосования выносить решение. Это — одно из многих нарушений, которые были допущены во время моего увольнения. Да и о чем можно говорить, если назначение Олега Меньшикова новым главным тренером произошло в его отсутствие. Он должен зачитать свою программу, рассказать о своем видении развития бокса. С другой стороны, кому он должен был это делать — группе из семи заседателей?

— Вы довольны выступлением национальной команды на Играх в Рио?



— Был медальный план. Мы его выполнили.

— Не думаете, что ваше увольнение связано с громкими заявлениями, которые вы сделали во время Олимпийских игр?

— Я думаю, определенная связь с этим есть. Но вы поймите: я такой человек, я молчать не буду — говорю то, что думаю. Перед Олимпиадой меня избрали главным тренером, я определил состав сборной, назвал имена тех, кто, по моему мнению, должен был поехать на Игры в Рио. А у нас, оказывается, правила изменились — теперь состав команды определяет не наставник сборной, а исполком федерации. Я подал свой список, а его изменили, даже не поставив меня в известность.



— Вы связывались по этому поводу с президентом Федерации бокса России Борисом Иванюженковым?

— Пытался, но не получилось. За полтора месяца до Олимпиады я его ни разу не видел рядом со сборной. Пытался дозвониться, но он не подходил к телефону. Видимо, занят был...



— Ходит много разговоров о том, что существует лоббирование спортсменов. Порой на Игры едут не те, кто этого больше достоин, а те, за кем кто-то стоит...

— Я не буду отрицать этого явления. Действительно, такое бывает.

— Впереди выборы президента федерации бокса. Не думаете принять в них участие?



— Почему нет? Я человек бокса, этот спорт внутри меня, я посвятил ему всю жизнь.

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