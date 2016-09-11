Елизавета II снова села за руль в 90 лет

Королева Великобритании Елизавета II, несмотря на свой 90-летний возраст, вновь села за руль автомобиля. Британские СМИ опубликовали фотографию монарха, сидящего на месте водителя внедорожника Range Rover.



The Queen takes the Duchess of Cambrige for a spin on the Balmoral estate https://t.co/cIipg3P4eh — The Telegraph (@Telegraph) 11 сентября 2016 г.

На снимке видно, как британская королева держит двумя руками руль автомобиля и что-то говорит своей невестке, герцогине Кембрижской Кейт, сидящей на пассажирском сиденье, сообщает ТАСС.



Отмечается, что снимок был сделан в королевском поместье Балморал в Шотландии. В тот момент члены королевской семьи планировали отправиться на пикник, где их ждал принц Уильям.

В годы Второй мировой войны британский монарх прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Кроме того, Елизавета II сама любит водить машину.

В прошлый раз фотографии королевы за рулем автомобиля появились в британских СМИ в июле 2015 года. Тогда, не дожидаясь, пока молодая семья пропустит ее синий Jaguar X-Type, Елизавета II обогнала группу людей по газону и после этого помахала им рукой.