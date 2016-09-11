Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
11 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Елизавета II снова села за руль в 90 лет

Британские СМИ опубликовали снимок с монархом, сидящим на месте водителя внедорожника Range Rover

Королева Великобритании Елизавета II, несмотря на свой 90-летний возраст, вновь села за руль автомобиля. Британские СМИ опубликовали фотографию монарха, сидящего на месте водителя внедорожника Range Rover.

На снимке видно, как британская королева держит двумя руками руль автомобиля и что-то говорит своей невестке, герцогине Кембрижской Кейт, сидящей на пассажирском сиденье, сообщает ТАСС.

Отмечается, что снимок был сделан в королевском поместье Балморал в Шотландии. В тот момент члены королевской семьи планировали отправиться на пикник, где их ждал принц Уильям.

В годы Второй мировой войны британский монарх прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Кроме того, Елизавета II сама любит водить машину.

В прошлый раз фотографии королевы за рулем автомобиля появились в британских СМИ в июле 2015 года. Тогда, не дожидаясь, пока молодая семья пропустит ее синий Jaguar X-Type, Елизавета II обогнала группу людей по газону и после этого помахала им рукой.

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Елизавета II снова села за руль в 90 лет

Британские СМИ опубликовали снимок с монархом, сидящим на месте водителя внедорожника Range Rover

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке