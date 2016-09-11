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В результате теракта в Йемене погибли 11 военнослужащих

Еще 14 человек получили ранения

В результате подрыва заминированного автомобиля на юге Йемена погибли 10 военнослужащих, еще 14 солдат были ранены.

Как передает агентство France-Presse, инцидент произошел в провинции Абьян недалеко от позиций правительственных войск, подчиняющихся президенту республики Абд-Раббу Мансуру Хади. Взрыв совершил террорист-смертник, находящийся за рулем автомобиля.

Противостояние между правительственными силами, которые поддерживат Саудовская Аравия, и мятежниками-хуситами в Йемене длится с августа 2014 года. Нестабильной обстановкой в стране пользуются многочисленные террористические организации, члены которых проводят атаки на территории республики.

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Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

В результате теракта в Йемене погибли 11 военнослужащих

Еще 14 человек получили ранения

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