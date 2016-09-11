Во Франции ведется наблюдение за 15 тыс человек

15 тысяч жителей Франции находятся под наблюдением сотрудников служб безопасности, так как находятся под влиянием радикальных исламистов. Об этом в интервью заявил глава французского правительства Мануэль Вальс.

Люди, находящиеся под наблюдением, подвержены процессу радикализации, при этом угроза является максимальной, заявил Вальс.

«Я осознаю вес этих цифр, но можно сказать, что у нас есть около 15 тысяч человек, за которыми ведется наблюдение, так как эти люди находятся в процессе радикализации», — сказал политик в интервью Europe 1.

По словам премьера Франции, сотрудники спецслужб Франции ежедневно предотвращают теракты. «Каждый день службы разведки, полиция, жандармерия предотвращают теракты ивыслеживают террористов. Мы являемся мишенью, каждый это понял. На это неделе, по меньшей мере, два теракта были предотвращены», — добавил Вальс.



Несколько дней назад во Франции возле Собора Парижской Богоматери обнаружили автомобиль, в багажнике которого находились шесть полных газовых баллонов. По подозрению в подготовке к теракту задержаны три женщины. Террористки планировали осуществить взрыв и у Эйфелевой башни.

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