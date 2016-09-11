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Клинтон: Россия пыталась вмешаться в выборы президента США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл обвинения в адрес Москвы «абсолютно голословными»

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон снова обвинила Россию в попытке вмешаться в предвыборную кампанию в США.

Кремль неоднократно отвергал все обвинения во вмешательстве в ход выборов в США. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что Россия готова работать с любой американской администрацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы «абсолютно голословными».

«Когда Путин вернулся (на пост президента РФ в 2012 году. — Ред.), он вернулся, как я думаю, с мнением, что его главная цель — предотвратить, как он считал, переход его соседей в Центральной и Восточной Европе вплоть до Средней Азии под влияние ЕС и США. Он пытался помешать этому, вмешаться в демократические выборы, как он даже попытался сделать в нашей стране во время этих выборов», — заявила Клинтон в интервью CNN.

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Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Клинтон: Россия пыталась вмешаться в выборы президента США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл обвинения в адрес Москвы «абсолютно голословными»

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