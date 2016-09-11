30 вооруженных мужчин захватили храм сикхов в Великобритании

В британском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа на территории графства Уоркшир около 30 мужчин, вооруженных мечами, захватили храм сикхов. По предварительным данным, злоумышленники пытались воспрепятствовать проведению свадебной церемонии.

Как передает телеканал Sky News, захватчики являются представителями сикхской общины. Недовольство выходцев из Индии вызвало намерение провести в храме церемонию бракосочетания с человеком, не являющимся сикхом.

Инцидент произошел около 6.47 утра по местному времени (8.47 мск). Вскоре здание храма окружили сотрудники правоохранительных органов. По словам представителя местной полиции, произошедшее было расценено как акт агрессии, вызванной конфликтом на местном уровне.

По одной информации, с захватчиками сейчас ведутся переговоры, по другой — сотрудники полиции арестовали многих злоумышленников, проникших в храм.