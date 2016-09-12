Соблюдайте гигиену

В первую декаду сентября информационное пространство взорвалось очередным скандалом – с разоблачением учителя-«педофила» в одной из центральных школ Москвы. За этим последовал новый скандал – на сходную тему, на сей раз с участием одного из российских университетов. Поднят и широко интегрирован в горизонтальную повестку дискурс - мол, «плохо это или не очень»?

Эта информационная кампания была явно срежиссирована и срежиссирована неумело, так сказать, без огонька. Технологически искусственно созданный повод, раскрутка в сетях и СМИ, выход на государственные информационные каналы. Этот алгоритм четко характеризует эту медийную атаку как тщательно подготовленную спецоперацию накануне федеральных парламентских выборов. Это должно было стать своего рода «миной, взорванной диверсантами у нас в тылу» в условиях продолжающейся информационной войны.

Помните недавний сетевой флешмоб «я не боюсь сказать!»?

Но здесь следует заметить, что у подавляющей части аудитории кроме резкого отторжения такого рода вбросы других эмоций не вызывает.

Это те самые особенности фундаментального национального менталитета, где подобному не то что нет места, но точно это не для публичного обсуждения. Это стыдно.

Поэтому цель таких акций – расшатать этот самый ментальный фундамент. И легкомысленно относиться к подобным вбросам нельзя. Это самый настоящий вирус, который невозможно игнорировать, но заражение стопроцентное – защитные механизмы не срабатывают. Изучению таких нюансов посвящена работа целых институтов при американских спецслужбах.

Конечно, стоит отметить, что на этот раз медиавластям удалось купировать эту тему, хотя осадочек, как говорится, остался. И «педофильный скандал в московской школе» будет еще долго фигурировать в списке тематических мантр для так называемой «несистемной» оппозиции.

Вообще предстоящие выборы для активистов так называемой «либеральной общественности», этих милых людей, живущих чужим умом и на чужие деньги, оборачиваются если не крахом, то оглушительным провалом. Вопреки всем прогнозам из-за океана и ближе к выборам допустили всех, кто хотя бы «на ногах стоит». Допустили и даже презрели их нарушения - вплоть до нарушений средней тяжести - и снимать с выборов не стали. А тех, кого ранее по делу сняли, стараниями Эллы Памфиловой ЦИК восстановил, обязав придать максимальной публичности факты нарушений и отдав таким образом решение участи этих кандидатов на волю избирателя.

Во-вторых, на практике уже выяснилось, что никакой электоральной перспективы при равноправном участии в выборах либералы не имеют. Не нравятся они нашим избирателям.

В-третьих, и это, наверное, самое обидное для их заграничных спонсоров, повторить «болотную смуту» 2011 года, со всеми там «оккупаями» тоже не выйдет. Столицы не желают закипать. Давление в обществе стравлено и в норме, несмотря на трудности в экономике и кучу личных проблем у каждого. И если по поводу Питера еще могут быть какие-то сомнения, то Москва точно никаких новых «оккупаев» не поддержит, даже малым числом.

Поэтому остается устойчивое впечатление, что весь этот план внутренней дестабилизации в России после парламентских выборов 2016 разрабатывался сильно «ненашими» специалистами и опирался на фиктивную экспертизу ангажированных экспертов, кто за «их» деньги писал то, что хотели читать «там». Конечно, успех переворота на Украине два с половиной года назад сильно убедил кого-то на Западе, что подобная технология может оказаться успешной и в России. А эта уверенность является уже крупным просчетом.

Действительно, украинцы ментально, наверное, самый близкий нам народ, однако - пусть и родственный, но другой. Ну, а та картина украинской жизни, что мы наблюдаем сегодня, стала для российских граждан серьезным «иммуномодулятором». Сейчас уже даже при достаточно высокой степени общественного недовольства, который отмечается по тем или иным вопросам в кризисный период, люди не станут разрушать государство, понимая, куда и к чему это приведет. А главное – прекрасно представляя себе, кому и зачем все это надо.

Нужно отдать должное и грамотно проведенной политической реформе 2012-2015 гг. Государство услышало голос здоровой части общества и изменилось по его запросу. Более того, перемены не закончились Из последних решений - назначение нового приличного министра образования (а именно на сферу образования у технологов из Лэнгли были особые виды), наконец, назначение нового уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, вместо технократа, карьериста и дорогущего адвоката.

И вот, возвращаясь к информационным диверсиям типа «педофильного» скандала в московской школе или режиссированных сетевых истерик по поводу признания «иностранным агентом» Левада-центра, ангажированного и оплачиваемого из-за рубежа, эти акции оказались шиты белыми нитками. Тем не менее, сам факт их появления свидетельствует и о том, что от подобных технологий по расшатыванию общественного мнения, при всей их неприкрытости, наши «партнеры» отказываться не намерены. Хочется напомнить читателю, что степень воздействия этих технологий на все общество напрямую зависит от готовности каждого из нас участвовать, или не участвовать в акциях, которые нам предлагают. Конечно, совсем отказаться от социальных сетей мы уже, наверное, не сможем. Но помнить о гигиене нужно. В том числе и в виртуальном пространстве.

Автор — директор Международного института новейших государств

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