Обама в Пентагоне почтил память жертв теракта 11 сентября

Американский лидер Барак Обама принял участие в памятных мероприятиях по жертвам терактов 11 сентября 2001 года у Пентагона. Президент США возложил венки к мемориалу в память о жертвах трагедии. В церемонии, проходившей у здания минобороны США, приняли участие глава ведомства Эштон Картер и высокопоставленные военачальники.

Выступая перед собравшимися, Обама отметил заслуги сотрудников правоохранительных органов США. США стали более защищенными за минувшие годы, отметил Обама, но угроза терактов полностью не устранена.

Ранее Обама почтил память погибших в терактах 11 сентября минутой молчания в Овальном кабинете Белого дома, сообщила пресс-служба президента США.

Пятнадцать лет назад террористы «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолета и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона, погибли 2977 человек.

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