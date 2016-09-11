Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
11 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Клинтон потеряла сознание на траурной церемонии в Нью-Йорке

Экс-госсекретарю США пришлось покинуть мероприятие в память о жертвах теракта 11 сентября раньше запланированного времени

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон потеряла сознание во время проходящей в Нью-Йорке траурной церемонии в память о жертвах террористических атак 11 сентября 2001 года.

Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники, участница президентской гонки покинула мероприятие раньше, чем планировалось, из-за инцидента, связанного с ее здоровьем. Как выяснилось позже, экс-госсекретарь потеряла сознание по пути в свой мини-вэн и охране пришлось помочь ей.

Ранее республиканец Дональд Трамп призвал соперницу Хиллари Клинтон обнародовать данные своей медкарты. В свою очередь, политик заявил о готовности пойти на такой же шаг.

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Клинтон потеряла сознание на траурной церемонии в Нью-Йорке

Экс-госсекретарю США пришлось покинуть мероприятие в память о жертвах теракта 11 сентября раньше запланированного времени

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке