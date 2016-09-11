«Спартак» обыгрывает «Локомотив» впервые с 2011 года

«Спартак» в рамках 6-го тура РФПЛ обыграл «Локомотив» (1:0). Единственный гол в столичном дерби забил Эвелин Попов. Голевую передачу сделал лидер красно-белых Куинси Промес. Стоит отметить, что «Спартак» обыграл «Локо» впервые с 2011 года.

Таким образом, «Спартак» набрал 16 очков после шести туров и вернулся на первое место в РФПЛ, на два балла обойдя ЦСКА. Армейцы накануне разгромили «Терек» в первом официальном матче на новом стадионе. «Локомотив» с семью очками занимает девятое место.

В следующем туре (16 сентября) «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом», «Локомотив» — дома с «Уфой».

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