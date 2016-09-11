Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
11 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

«Спартак» обыгрывает «Локомотив» впервые с 2011 года

Гол Эвелина Попова вновь вывел красно-белых на первое место в РФПЛ

«Спартак» в рамках 6-го тура РФПЛ обыграл «Локомотив» (1:0). Единственный гол в столичном дерби забил Эвелин Попов. Голевую передачу сделал лидер красно-белых Куинси Промес. Стоит отметить, что «Спартак» обыграл «Локо» впервые с 2011 года. 

Таким образом, «Спартак» набрал 16 очков после шести туров и вернулся на первое место в РФПЛ, на два балла обойдя ЦСКА. Армейцы накануне разгромили «Терек» в первом официальном матче на новом стадионе. «Локомотив» с семью очками занимает девятое место.

В следующем туре (16 сентября) «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом», «Локомотив» — дома с «Уфой».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram​​​​​​​​​​​​​

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

«Спартак» обыгрывает «Локомотив» впервые с 2011 года

Гол Эвелина Попова вновь вывел красно-белых на первое место в РФПЛ

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке