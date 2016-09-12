Голикова: остатки по бюджету текущего года стоит исполнить в следующем

По мнению главы Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой, для снижения напряженности исполнения бюджета министерствам стоит к концу года реализовать все необходимое, что можно сделать в 2016 году, а остатки перенести в бюджет 2017-2019 годов.

Как сообщила «Известиям» председатель органа финансового контроля, из года в год министерства откладывают использование бюджетных ассигнований на конец периода. В частности, в 2015 году только к концу периода процент исполнения бюджета у многих министерств составил 98,5-99%. При этом на IV квартал 2015 года этот показатель достиг 39,6% от годового объема, а исполнение по 16 госпрограммам за тот же период составило от 52,4% до 91%.

— При таких цифрах сложно говорить об эффективности использования бюджетных ресурсов, — подчеркивает Татьяна Голикова.

Председатель СП утверждает, что в этом году наблюдается та же картина.

— Ниже 15% годовых назначений на 1 августа исполнены ассигнования по Федеральному агентству по делам национальностей, Минвостокразвития России, — рассказала глава Счетной палаты.

Татьяна Голикова отметила, что эту проблему можно решить следующим образом: то необходимое, что можно реализовать в 16-м году, сделать, а остатки перенести в бюджет 2017-2019 годов, тем самым снизив напряженность его исполнения.

Кроме того, глава Счетной палаты напомнила, что в начале 2016 года Минфин предложил в IV квартале изъять бюджетные средства у тех ведомств, которые не смогут их использовать к этому периоду, и правительство РФ одобрило эти предложения (так называемые «тактические меры»). В особенности это касается части контрактуемых расходов, не несущих на себе обязательств, и под которые нет необходимости осуществлять выплаты населению.

— Пока эта работа правительством еще не завершена. Но мы, анализируя исполнение бюджета в оперативном режиме, видим, что не очень хорошо по многим ведомствам исполняется бюджет, и по-прежнему процент исполнения на 1 августа (это последняя отчетная дата) у некоторых ведомств остается низким, — пояснила Татьяна Голикова.

Ранее председатель Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что при условии более эффективного использования средств бюджета, которые выпадают из-за неиспользованных остатков и недостатков систем управления, можно сэкономить около 1 трлн рублей.



Подробнее о ситуации с бюджетом 2016 года читайте в эксклюзивном интервью главы Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой «Известиям»: «СП и Минфин закроют «форточки» для утекания бюджетных ресурсов».