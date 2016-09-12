Голикова: исполнение ФАИП в 2016 году ухудшилось

Исполнение федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) за 2016 год на 1 августа составило 251 млрд рублей (29,5% от годового объема), что более чем на 10% ниже аналогичного показателя за тот же период в прошлом году (40,8%), сообщила «Известиям» глава Счетной палаты Татьяна Голикова.



При этом, по ее словам, 28,5 млрд рублей ФАИП были заблокированы к использованию.

— Это означает, что до сих пор нет утвержденной проектно-сметной документации, нет соответствующих постановлений и нормативных документов, санкционирующих осуществление запланированных расходов, — пояснила председатель СП.

Татьяна Голикова отметила, что подобная ситуация была и в прошлом году, но в этом году она хуже.

— В прошлом году в ФАИП было включено около 2 000 объектов, по 1 600 объектам (80,5%) внесены изменения, полностью исключены 664 позиции. Качество бюджетного планирования по таким чувствительным составляющим бюджета оставляет желать лучшего, — отметила председатель Счетной палаты.

Ранее председатель Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что более эффективное использование средств бюджета, которые выпадают из-за неиспользованных остатков и недостатков систем управления, позволит сэкономить около 1 трлн рублей.



Подробнее о ситуации с бюджетом 2016 года читайте в эксклюзивном интервью главы Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой «Известиям»: «СП и Минфин закроют «форточки» для утекания бюджетных ресурсов».

