Завершились выборы депутатов нижней палаты парламента Белоруссии

Завершились выборы депутатов палаты представителей Национального собрания Белоруссии. В 20.00 по местному времени закрылись избирательные участки, работавшие в основной день голосования.



Всего в республике были открыты более 6 тыс. избирательных участков, в 14.00 воскресенья ЦИК признал выборы состоявшимися. Граждане Белоруссии выбрали из 485 претендентов 110 депутатов в 110 округах. По состоянию на 18.00, в голосовании приняли участие 67,66% избирателей.



Значимых нарушений общественного порядка на избирательных участках зафиксировано не было, сообщило министерство внутренних дел Белоруссии.

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