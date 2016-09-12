Голикова: госкорпорации получают доход от размещения госсредств

Государственные корпорации и компании, получающие от государства средства в виде имущественных взносов, в большинстве случаев размещают их на банковских депозитах или вкладывают в государственные ценные бумаги, при этом получая доход в миллиарды рублей. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного Счетной палатой РФ.



Как сообщила «Известиям» глава ведомства Татьяна Голикова, по итогам 2015 года доход, полученный госкомпаниями при размещении средств на банковских депозитах, составил более 10 млрд рублей.

— Мы осуществляем мониторинг, который также есть и у Минфина. Из общего объема ресурсов (217 млрд рублей) выделенных на имущественные взносы для государственных корпораций и госкомпании в 2015 году на 1 января 2016 года временно свободными остались 130 млрд рублей. По итогам 2015 года доход от размещения средств в кредитных организациях по госкорпорациям и госкомпании превысил 10 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом в 2 раза, — рассказала председатель Счетной палаты РФ.

При этом в статье 5 закона о бюджете 2016 года указано, что средства, не использованные юридическими лицами, полученные ими в виде субсидий, взносов в уставные капиталы, имущественных взносов, должны были быть возвращены на казначейские счета к 1 апреля 2016 года. Кроме того, Минфин к 1 июля должен принять решение о целесообразности использования этих средств в 2016 году на такие же цели.

Татьяна Голикова отметила, что по состоянию на 1 апреля текущего года было возвращено 144 млрд рублей, а 37 млрд из них будут направлены в обновленную Корпорацию МСП.

— На мой взгляд, изначально не надо было выделять им 50 млрд рублей, это слишком много. Добавить средства всегда можно было по необходимости. В итоге на 13 млрд рублей в июле-августе 2014 года они купили ОФЗ Минфина. И он им платил еще проценты! – возмутилась глава Счетной палаты.

По ее словам, все остальные средства были размещены на счетах в банках.

— Та же история с «Фондом содействия реформированию ЖКХ». По состоянию на 1 января 2016 года объем временно свободных средств составлял 58,7 млрд рублей, на депозитах размещено 51,5 млрд рублей, за 2015 год начислены проценты по депозитам 4,98 млрд рублей. Причем эти средства не были возвращены на казначейские счета на 1 апреля 2016 года, невзирая на отсутствие решения правительства по возможности сохранения этих средств на банковских счетах, — рассказала Татьяна Голикова.

Подробнее о ситуации с бюджетом 2016 года читайте в эксклюзивном интервью главы Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой «Известиям»: «СП и Минфин закроют «форточки» для утекания бюджетных ресурсов».

