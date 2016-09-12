Голикова: выплаты пенсионерам могут произвести из остатков бюджета

Единовременные выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей будут проведены в январе 2017 года, поскольку средства для их осуществления могут быть найдены за счет неиспользованных остатков 2015 года, предположила глава Счетной палаты РФ Голикова.

— Выплату будут делать в январе. Почему именно в январе? Скорей всего, именно потому что средства, которые понадобятся для выплаты, будут найдены за счет неиспользованных остатков 2015 года, — сообщила председатель Счетной палаты РФ в интервью «Известиям».

Татьяна Голикова также напомнила, что для проведения выплат потребуется около 200 млрд рублей. Но из каких источников Минфину придется изыскать эти средства, пока не известно.

Напомним, 23 августа правительство РФ приняло решение заменить дополнительную индексацию пенсий во второй половине текущего года на единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, было обещано, что деньги получат и работающие пенсионеры, которым с января 2016 года не осуществляется индексация.



Подробнее о ситуации с бюджетом 2016 года читайте в эксклюзивном интервью главы Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой «Известиям»: «СП и Минфин закроют «форточки» для утекания бюджетных ресурсов».

