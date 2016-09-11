В Белоруссии завершились парламентские выборы

Белоруссия в воскресенье завершила выборы в парламент страны, избрав депутатов во всех округах. Об этом сообщила глава белорусского центризбиркома Лидия Ермошина.

Она заявила, что пока не имеет итоговых данных по числу принявших участие в голосовании. По ее словам, подробная информация ожидается к полуночи по местному времени (совпадает с московским), передает «РИА Новости».

«Везде состоялись выборы. Мы можем быть уверены, что парламент в правомочном составе выбран», — сказала Ермошина.

Сообщается, что, по ориентировочным данным ЦИК Белоруссии, на 18.00 проголосовали 67,66% избирателей. Наибольшая избирательная активность зафиксирована в Витебской области (74,64%), самую низкую явку показали жители Минска (56,21%).

Как писали «Известия», всего в Белоруссии были открыты более 6 тыс. избирательных участков, в 14.00 воскресенья ЦИК признал выборы состоявшимися. Граждане Белоруссии выбрали из 485 претендентов 110 депутатов в 110 округах.