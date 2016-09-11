«Зенит» разгромил тульский «Арсенал» в матче РФПЛ

Футболисты петербургского «Зенита» на выезде крупно обыграли тульский «Арсенал», забив противнику пять мячей в матче шестого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

В составе гостей голами отметились Александр Кокорин (18-я минута), Артем Дзюба (38), Роберт Мак (66), Жулиано (84) и Александр Кержаков (89, с пенальти). Гол Кержакова стал для него первым после возвращения из «Цюриха», куда он был отдан в аренду, сообщает «Р-Спорт».

После этой встречи «Зенит» набирает 12 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице. «Арсенал» имеет 5 очков, расположившись на 12-м месте.

В рамках седьмого тура РФПЛ «Арсенал» сыграет против «Томи», а «Зенит» 19 сентября встретится с казанским «Рубином».

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