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«Спартак» вышел на первое место в РФПЛ, обыграв «Локомотив»

Футболисты московского клуба вернули себе лидерство в турнирной таблице

Московский «Спартак» в воскресенье дома обыграл «Локомотив» в матче шестого тура РФПЛ и вновь возглавил турнирную таблицу.

Единственным мячом в этой встрече отметился Ивелин Попов (25-я минута). В голевой комбинации очко по системе «гол + пас» в свой актив записал Квинси Промес, вышедший на первое место в споре бомбардиров. В составе красно-белых дебютировал защитник Маурисио, сообщает ТАСС.

«Спартак» набирает после этой встречи 16 очков и возглавляет турнирную таблицу. Второе место с двумя очками отставания занимает ЦСКА. «Локомотив» с семью очками расположился на девятом месте.

В седьмом туре РФПЛ 16 сентября «Спартак» сыграет с «Оренбургом», «Локомотив» примет «Уфу».

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Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

«Спартак» вышел на первое место в РФПЛ, обыграв «Локомотив»

Футболисты московского клуба вернули себе лидерство в турнирной таблице

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Сергей Лисин

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