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Полиция Британии арестовала 55 человек по делу о захвате храма

В ходе полицейской операции также было изъято много холодного оружия

Британская полиция провела в воскресенье спецоперацию и задержала 55 человек по делу о захвате храма сикхов в городе Ройал-Лемингтон- Спа. Сотрудники Скотленд-Ярда также изъяли у задержанных множество единиц холодного оружия.

Полиция уточнила, что группа вооруженных мужчин прибыла к зданию храма в 6.47 утра (8.47 мск), после чего здание окружила полиция, сообщает ТАСС.

Отмечается, что захватчиками храма были представители сикхской общины. Недовольство выходцев из Индии вызвало намерение провести в храме церемонию бракосочетания с человеком, не являющимся сикхом.

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Полиция Британии арестовала 55 человек по делу о захвате храма

В ходе полицейской операции также было изъято много холодного оружия

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