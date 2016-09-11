Полиция Британии арестовала 55 человек по делу о захвате храма

Британская полиция провела в воскресенье спецоперацию и задержала 55 человек по делу о захвате храма сикхов в городе Ройал-Лемингтон- Спа. Сотрудники Скотленд-Ярда также изъяли у задержанных множество единиц холодного оружия.

Полиция уточнила, что группа вооруженных мужчин прибыла к зданию храма в 6.47 утра (8.47 мск), после чего здание окружила полиция, сообщает ТАСС.

Отмечается, что захватчиками храма были представители сикхской общины. Недовольство выходцев из Индии вызвало намерение провести в храме церемонию бракосочетания с человеком, не являющимся сикхом.