Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 74%

На выборах в палату представителей Нацсобрания Белоруссии проголосовали 74,32% избирателей, сообщает ЦИК республики.

Согласно сообщению ЦИК, наибольшая активность была зафиксирована в Могилевской области (80,9%), а вот жители Минска, напротив, показали низкую явку — 61,11%, сообщает «РИА Новости».

Напомним, на состоявшихся в 2012 году выборах в парламент Белоруссии была зафиксирована явка 74,61%.

Как писали «Известия», всего в Белоруссии были открыты более 6 тыс. избирательных участков, в 14.00 воскресенья ЦИК признал выборы состоявшимися. Граждане Белоруссии выбрали из 485 претендентов 110 депутатов в 110 округах.