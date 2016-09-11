Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 74%

Самыми активными избиратели оказались в Могилеве, самыми пассивными — в Минске

На выборах в палату представителей Нацсобрания Белоруссии проголосовали 74,32% избирателей, сообщает ЦИК республики.

Согласно сообщению ЦИК, наибольшая активность была зафиксирована в Могилевской области (80,9%), а вот жители Минска, напротив, показали низкую явку — 61,11%, сообщает «РИА Новости».

Напомним, на состоявшихся в 2012 году выборах в парламент Белоруссии была зафиксирована явка 74,61%.

Как писали «Известия», всего в Белоруссии были открыты более 6 тыс. избирательных участков, в 14.00 воскресенья ЦИК признал выборы состоявшимися. Граждане Белоруссии выбрали из 485 претендентов 110 депутатов в 110 округах.

Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 74%

Самыми активными избиратели оказались в Могилеве, самыми пассивными — в Минске

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке