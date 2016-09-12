Глава ЦРУ: РФ является грозным противником для США

Директор ЦРУ США Джон Бреннан назвал Россию «грозным соперником» для Вашингтона, с которым ему необходимо сотрудничать в ряде областей, особенно — по Сирии.

Бреннан призвал к осторожности с российскими властями. В особенности, по его словам, это касается киберпространства. Он при этом не назвал Россию ответственной за атаки на Демократическую партию США, передает РИА «Новости».

«Россия является грозным противником в ряде областей, но также есть области, в которых нам необходимо работать с Россией, особенно по Сирии», — сказал Бреннан.

Читайте также:

Глава ЦРУ: Присутствие Асада у власти продлевает конфликт в Сирии