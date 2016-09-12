Голикова рассказала об эффективности использования средств бюджета РФ

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова рассказала «Известиям» о том, что нужно сделать прямо сейчас в рамках бюджетного процесса, чтобы государственные деньги расходовались более эффективно, какие ведомства год от года не используют предоставленные им средства до конца года, а также о том, какие «форточки», через которые вполне легально утекают бюджетные средства, можно и нужно закрыть.

— Татьяна Алексеевна, сейчас идет бюджетный процесс, но до сих пор продолжаются споры, будет ли бюджет однолетним или трехлетним. С точки зрения планирования, как вы считаете, какой вариант лучше?

— Решение принято: это будет трехлетний бюджет, который Минфин и формирует. Предельные объемы финансирования, по которым обсуждаются разногласия между Минфином и министерствами, сформированы на три года. Несмотря на всю сложность, лучше все-таки делать трехлетний бюджет, это обеспечит предсказуемость налоговой и бюджетной политики.

Изменение бюджета 2016 года — сложная тема. Очевидно, что поправки, которые будут приниматься в ноябре, должны отвечать требованиям эффективности расходов. Если мы предусмотрим какие-то расходы, которые требуют длительных процедур исполнения, — закупочные и контрактные процедуры, инвестиции, — то надо понимать, что они не будут осуществлены в 2016 году.

— Что же мы должны увидеть в ноябре?

— Поскольку в основном Минфин с соответствующими профильными министерствами подтвердили целесообразность использования тех средств, которые были возвращены, то возникает вопрос: будут ли они отдавать новые бюджетные ассигнования, которые предусмотрены в бюджете 2016 года? Это решение — своего рода барометр жесткости политики, которую осуществляют и Минфин, и правительство применительно к эффективному использованию бюджетных ресурсов.

По нашим оценкам, которые мы делали на 1 июля 2016 года, порядка 26 млрд рублей из бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год на цели, аналогичные направлениям, по которым было возвращено 144 млрд рублей, можно было бы перераспределить на иные цели или использовать как экономию.

Бюджетная дисциплина в структурах, которые получают субсидии, имущественные взносы и взносы в уставные капиталы, оставляет желать лучшего. Понимая, что в бюджете 2016 года будет принята такая статья, ведомства и компании со своих счетов «опустили» ранее использованные бюджетные ресурсы на следующий подведомственный уровень, и там они осели как остатки. Поэтому нам с Минфином еще предстоит, формируя текстовую часть закона о бюджете на 2017–2019 годы, закрыть те «форточки», в которые благополучно, без нарушения закона утекают бюджетные ресурсы.

— Много таких «форточек»?

— Мы осуществляем мониторинг, который также есть и у Минфина. Из общего объема ресурсов (217 млрд рублей), выделенных на имущественные взносы для государственных корпораций и госкомпаний в 2015 году, на 1 января 2016 года временно свободными остались 130 млрд рублей. По итогам 2015 года доход от размещения средств в кредитных организациях по госкорпорациям и госкомпаниям превысил 10 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом в два раза.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

СП и Минфин закроют «форточки» для утекания бюджетных ресурсов