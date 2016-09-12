Успешным регионам РФ могут предложить возврат до 1 млрд рублей налогов

Успешно привлекающим инвестиции регионам хотят дать возможность вернуть до 1 млрд рублей налогов из федерального бюджета и поощрить их управленческие команды бонусами по примеру корпоративных топ-менеджеров. Такие инициативы Центра развития регионов (ЦРР) могут лечь в основу доклада президенту на Госсовете по повышению инвестпривлекательности регионов, который состоится в ноябре-декабре.

Также 20 лучших регионов могут получить возможность субсидирования региональной части софинансирования и получить специальную правительственную премию «за улучшение инвестклимата». Впрочем, эксперты считают эту идею не слишком удачной — вместо стимулирования может получиться «перетягивание» налогоплательщиков из одних регионов в другие и нездоровая конкуренция.

По итогам прошлого года на максимальный размер трансферта в 1 млрд могли рассчитывать четыре региона — Татарстан, Краснодарский край, Москва и Ямало-Ненецкий АО. При этом пять регионов, допустивших снижение налогов, не смогли бы получить такой трансферт вообще (Белгородская, Калужская, Липецкая области, Ханты-Мансийский АО и Чеченская Республика).

По расчетам ЦРР, федеральный бюджет не много потеряет. Прирост налогов из регионов в прошлом году составил 180 млрд рублей (НДС) и 32,5 млрд (налог на прибыль). При этом в случае реализации предложений федеральному бюджету предстояло бы вернуть 7,6 млрд, или всего 0,5% от общей суммы. Минфин не смог официально прокомментировать возможность реализации такой инициативы.

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Успешным регионам могут вернуть до 1 млрд налогов