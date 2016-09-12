ОПК РФ может пополниться структурами микроэлектроники

В октябре секция «Радиоэлектронная промышленность» Научно-технического совета при Минпромторге планирует рассмотреть программу «Байкал 22-08». Замысел программы — воссоздать специализированную микроэлектронику на ключевых предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Программа с бюджетом в 87 млрд рублей впервые была представлена в 2013 году двумя компаниями из холдинга «Росэлектроника» (входит в «РосТех»), получила официальное одобрение более чем 80 предприятий ОПК, но тогда не нашла поддержки на уровне отраслевого министерства.

Как рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в «Фонде перспективных исследований» (ФПИ), где «Байкал 22-08» был одобрен в 2015 году, вновь представить проект к обсуждению было признано целесообразным после включения ряда российских предприятий электронной промышленности в санкционные списки Агентства промышленности и безопасности США (BIS).

Близкий к руководству «Росэлектроники» собеседник отметил, что принятие программы «Байкал 22-08» не будет означать увеличение затрат государства на поддержку производителей ЭКБ в целом.

— Для финансирования мероприятий «Байкал 22-08» можно будет перераспределить средства, ранее предусмотренные целевыми программами на закупку и развитие кремниевых технологий по западному образцу, - объяснил собеседник «Известий» в «Росэлектронике».

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