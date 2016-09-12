У Хиллари Клинтон диагностировано воспаление легких

Еще до того, как кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон упала в обморок на церемонии в память жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке, ее личный врач диагностировала у политика пневмонию. J, этом сообщили CNN и Reuters.

Врач Лиза Бэрдак заявила, что Клинтон несколько дней мучилась кашлем. По словам доктора, Клинтон прошла обследование в пятницу после приезда домой, где ей и был поставлен такой диагноз.

Hillary Clinton was diagnosed with pneumonia on Friday, her doctor says. https://t.co/RbeSTq1Q08 — CNN (@CNN) 11 сентября 2016 г.

Напомним, ранее штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон подтвердил, что политик испытала недомогание во время траурной церемонии в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Слухи о неважном состоянии здоровья Хиллари Клинтон распространились уже давно. Так, ее конкурент Дональд Трамп неоднократно призывал ее обнародовать свою медицинскую карту, чтобы у избирателей не было никаких сомнений в состоянии ее здоровья. При этом республиканец заявил, что готов сделать то же самое.

Кроме этого, Трамп заявлял, что Клинтон недостаточно вынослива, чтобы быть президентом.

В понедельник Клинтон в ходе выступления в Огайо закашлялась и почти не смогла говорить. При этом она попыталась выйти из положения, отшутившись, что страдает аллергией на Дональда Трампа.