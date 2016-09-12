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При землетрясении в Македонии пострадали 100 человек

Подземные толчки силой 5,3 были зафиксированы на окраине Скопье

В результате землетрясения магнитудой 5,3 на окраине Скопье в Македонии пострадали 100 человек. Сообщается о различных травмах жителей, в основном — переломах рук и ног.

Больница Святого Наума Охридского в столице Македонии приняла более 40 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на македонское агентство MIA.

Сообщений о серьезных разрушениях не поступало. В основном, землетрясение повредило внутренние помещения в жилых домах. Власти открыли горячую линию для граждан, куда они могут сообщить об ущербе.

Между тем, по последним данным, в 21.00 местного  времени (22.00 vcr) зафиксирован еще один толчок силой 2,1.

Всего на окраинах Скопье произошло три толчка магнитудами 3,9, 2,8 и 5,1. Эпицентр землетрясения находился в 7 километрах к востоку от копье, очаг располагался на глубине 2 километра.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

При землетрясении в Македонии пострадали 100 человек

Подземные толчки силой 5,3 были зафиксированы на окраине Скопье

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