При землетрясении в Македонии пострадали 100 человек

В результате землетрясения магнитудой 5,3 на окраине Скопье в Македонии пострадали 100 человек. Сообщается о различных травмах жителей, в основном — переломах рук и ног.

Больница Святого Наума Охридского в столице Македонии приняла более 40 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на македонское агентство MIA.

Сообщений о серьезных разрушениях не поступало. В основном, землетрясение повредило внутренние помещения в жилых домах. Власти открыли горячую линию для граждан, куда они могут сообщить об ущербе.

Между тем, по последним данным, в 21.00 местного времени (22.00 vcr) зафиксирован еще один толчок силой 2,1.

Всего на окраинах Скопье произошло три толчка магнитудами 3,9, 2,8 и 5,1. Эпицентр землетрясения находился в 7 километрах к востоку от копье, очаг располагался на глубине 2 километра.