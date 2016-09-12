Власти Египта освободили родственников экс-президента Мурси

Полиция Египта после проверки документов отпустила из-под стражи брата и племянника экс-президента страны Мухаммеда Мурси из-за отсутствия оснований для их задержания.

Брат экс-президента Египта 55-летний Саид Мурси, а также 14-летний племянник Ибрагим были задержаны накануне в их родной деревне Адва. Их заподозрили в подстрекательстве к антиправительственным выступлениям, сообщает ТАСС.

Это уже второй раз, когда брата и племянника президента-исламиста Мурси задерживают по подозрению в провокациях. В августе уже произошел аналогичный случай, однако тогда они так же были отпущены из-за отсутствия состава преступления.

В июле 2013 года армия Египта после народного недовольства, к которому привело нахождение у власти представителей движения «Братья-мусульмане», свергла Мурси с поста главы государства. В стране был объявлен переходный период.

Напомним, что тогда он был помещен под стражу.

Сторонники экс-президента проводили массовые акции протеста. В результате беспорядков и столкновений погибли сотни египтян.

Суд также признавал бывшего главу государства виновным в шпионаже в пользу Катара, выносил смертный приговор по делу об организации побега из тюрьмы Вади ан-Натрун в дни революции 2011 года. Еще по одному делу о шпионаже на иностранные разведки Мурси получил пожизненный срок.