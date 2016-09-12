Стрельба произошла в США после митинга в защиту мира

После митинга в защиту мира в штате Алабама в США произошла стрельба, в результате которой был убит один человек, пятеро получили ранения, сообщили местные СМИ.

Стрельба произошла в городе Бирмингем во время того, как жители уже возвращались домой после митинга. Как заявил представитель полиции Брайан Шелтон, погибший и пострадавшие были случайными прохожими, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный портал Alabama.com.

О личности стрелка или его задержании пока не поступало информации.