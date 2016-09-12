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Начало перемирия в Сирии совпало с Курбан-байрамом

К процессу примирения присоединились уже более 600 населенных пунктов

В соответствии с женевскими договоренностями, достигнутыми российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Госдепа США Джоном Керри в Сирии объявлено перемирие. Оно совпадает с началом праздника Курбан-байрам. Сообщается, что сначала режим продлится 48 часов, а затем будет продлен на такой же срок и в дальнейшем станет постоянным.

Отмечается, что к соглашению присоединились правительственные войска Сирийской Арабской Республики, их союзники из шиитской партии «Хезболлах», добровольческие отряды из Ирана и Ирака, а также отряды вооруженной оппозиции.  Утверждается, что к процессу примирения присоединились уже более 600 населенных пунктов.

Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Начало перемирия в Сирии совпало с Курбан-байрамом

К процессу примирения присоединились уже более 600 населенных пунктов

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