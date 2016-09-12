Начало перемирия в Сирии совпало с Курбан-байрамом

В соответствии с женевскими договоренностями, достигнутыми российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Госдепа США Джоном Керри в Сирии объявлено перемирие. Оно совпадает с началом праздника Курбан-байрам. Сообщается, что сначала режим продлится 48 часов, а затем будет продлен на такой же срок и в дальнейшем станет постоянным.



Отмечается, что к соглашению присоединились правительственные войска Сирийской Арабской Республики, их союзники из шиитской партии «Хезболлах», добровольческие отряды из Ирана и Ирака, а также отряды вооруженной оппозиции. Утверждается, что к процессу примирения присоединились уже более 600 населенных пунктов.



Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".