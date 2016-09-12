Украина запретит ввоз российских книг

Верховная рада Украины до конца года примет закон о запрете ввоза в страну российской литературы. В этом уверен вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. По его словам, это должно защитить страну от «антиукраинских книг».

«Убежден, уже до конца года рада примет этот законопроект. Разрешительный принцип будет применяться только к книгам, происхождением из Российской Федерации, все другие страны свободно могут импортировать, согласно действующему законодательству», — заявил Кириленко в эфире «Украинского радио», передает ТАСС.

Вице-премьер отметил, что запрет не будет распространяться на художественную и научную литературу, которая не содержит антиукраинских высказываний.

На прошлой неделе правительство Украины одобрило законопроект, согласно которому должен быть создан экспертный совет, призванный проверять содержание книг и выдавать разрешение на их ввоз.

В прошлом году украинский госкомитет по телевидению и радиовещанию уже ввел запрет на 38 изданий российских авторов. В этот список вошли книги Николая Старикова «Украина. Хаос и революция — оружие доллара», Эдуарда Лимонова «Киев капут», Сергея Глазьева «Катастрофа. От американской войны к мировой войне» и другие.

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