Банки хотят иметь доступ к кредитной истории клиентов без их согласия

Письмо с предложением отменить в ряде случаев обязательное согласие клиентов на запрос банка в бюро кредитных историй (БКИ) отправило в Центробанк сообщество кредитных организаций под эгидой ассоциации «Россия».



Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

По мнению банкиров, необходимо скорректировать закон «О кредитных историях», чтобы полученное единожды согласие на запрос в БКИ стало бессрочным, тогда как сейчас оно действует два месяца с момента получения или до окончания кредитования. Также предлагается отменить необходимость разрешения, если лицо уже есть в клиентской базе банка.



Зампред ЦБ Михаил Сухов прокомментировал письмо и заявил, что регулятор может рассмотреть эту инициативу, если в ее поддержку будут представлены весомые аргументы.

В ЦБ соглашаются, что получение согласия заемщика в значительной степени превратилось в формальность — банки в любом случае не выдадут кредит при отказе клиента на запрос в БКИ. В то же время логично, чтобы данные о кредитной истории заемщика раскрывались непосредственно в момент обращения за кредитом, считает Сухов.



«Надо уважать тех, кто не хочет получать предложения о кредите по инициативе банка, защитить их от агрессивного маркетинга и вмешательства в частную жизнь», — сказал зампред Центробанка Михаил Сухов.



Однако издание отмечает, что привести аргументы банкам будет достаточно трудно, поскольку для них основной плюс таких изменений — возможность формировать предодобренные предложения без участия клиента.

