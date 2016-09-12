Прах Дэвида Боуи развеяли на фестивале Burning Man

Часть прах музыканта Дэвида Боуи развеяли на фестивале Burning man в американском штате Невада. Разрешение на это дала его вдова — Иман Боуи.

Церемония в память о рок-музыканте, который скончался в январе, прошла в специально построенном деревянном сооружении — «Храме». В нем посетители могли помянуть ушедших близких. После окончания фестиваля, который продлился неделю, «Храм» был сожжен, сообщает ТАСС.

Напомним, Дэвид Боуи скончался 10 января этого года спустя два дня после своего 69-летия и выхода последнего 25-го альбома Blackstar, над которым он работал, несмотря на болезнь.

Тело музыканта было тайно кремировано 12 января в Нью-Джерси, на церемонии никто из родственников и друзей Боуи не присутствовал. Большая часть праха была развеяна над островом Бали. Боуи не хотел, чтобы его могила превратилась в Мекку для поклонников.

Шесть альбомов Дэвида Боуи входят в список «500 величайших альбомов всех времен» по версии журнала Rolling Stone. Телеканал VH1 поставил Боуи на 7-е место в списке «100 величайших артистов всех времен». Всего Боуи имеет около 20 музыкальных наград, среди которых Grammy и American Music Awards, а также ряд призов за актерскую игру в голливудских фильмах.

