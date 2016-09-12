Трое погибли при крушении легкомоторного самолета в США

Никто из находившихся на земле людей не пострадал
В результате крушения легкомоторного самолета в аэропорту Рино-Тахо (Невада, США) погибли три человека. Об этом сообщил представитель воздушной гавани Брайан Калпин.
«Самолет упал на автомобильную стоянку, никто из находившихся на земле людей не пострадал. Как минимум 15 автомобилей получили повреждения», — приводит его слова CNN.
В материале уточняется, что авария произошла в воскресенье вечером спустя некоторое время после взлета судна.
В настоящее время аэропорт продолжает работу. Расследование инцидента проводят специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и Совета по безопасности на транспорте (National transportation safety board, NTSB).
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