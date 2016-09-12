Сильный взрыв прогремел в турецком городе Ван

Сильный взрыв прогремел в городе Ван в Турции, есть раненые. Информации о погибших нет.

Заминированный автомобиль взорвался в 200 м от здания администрации провинции. В результате взрыва ранения получили 11 человек, погибших нет, передает агентство DHA.

В материале уточняется, что недалеко от эпицентра взрыва расположено здание местного отделения правящей Партии справедливости и развития. В результате взрыва пострадали близлежащие дома — у них выбиты стекла.

В настоящий момент на место происшествия прибывают машины скорой помощи.