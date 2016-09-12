Варшава направила Москве ноту протеста

Посольство Польши в Москве направило российским властям ноту протеста. Как сообщает польская радиостанция RMF FM, на которую ссылается «Ридус», российские пограничники якобы не пропускают польских граждан на личных автомобилях через КПП на границе РФ с Республикой Беларусь. Комментариев от российской стороны пока не поступало.

По сведениям польской стороны, пограничники Российской Федерации не пропускают иностранцев, которые путешествуют на личных авто, через контрольно-пропускной пункт на российско-белорусской границе. Внимание к этой проблеме было привлечено после того, как польский дипломат, возвращавшийся из отпуска на машине, не смог пересечь КПП в Красной Горке.



Сообщается, что теперь иностранцы, в частности, поляки, чехи и литовцы, которые ездили в Россию через Белоруссию, теперь вынуждены въезжать в страну через Латвию.