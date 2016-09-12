Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
12 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Варшава направила Москве ноту протеста

Комментарии 4

По сведениям польской стороны, пограничники Российской Федерации не пропускают иностранцев, которые путешествуют на личных авто, через контрольно-пропускной пункт на российско-белорусской границе

Посольство Польши в Москве направило российским властям ноту протеста. Как сообщает польская радиостанция RMF FM, на которую ссылается «Ридус», российские пограничники якобы не пропускают польских граждан на личных автомобилях через КПП на границе РФ с Республикой Беларусь. Комментариев от российской стороны пока не поступало.

По сведениям польской стороны, пограничники Российской Федерации не пропускают иностранцев, которые путешествуют на личных авто, через контрольно-пропускной пункт на российско-белорусской границе. Внимание к этой проблеме было привлечено после того, как польский дипломат, возвращавшийся из отпуска на машине, не смог пересечь КПП в Красной Горке. 

Сообщается, что теперь иностранцы, в частности, поляки, чехи и литовцы, которые ездили в Россию через Белоруссию, теперь вынуждены въезжать в страну через Латвию.

Написать комментарий
Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Варшава направила Москве ноту протеста

По сведениям польской стороны, пограничники Российской Федерации не пропускают иностранцев, которые путешествуют на личных авто, через контрольно-пропускной пункт на российско-белорусской границе

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке