ЕС выделил Греции €115 млн для улучшения условий жизни мигрантов

Европейский союз выделил Греции €115 млн для улучшения условий жизни мигрантов и ищущих убежище. Об этом сообщила Европейская комиссия.

В конце июля Еврокомиссия уже предоставила Афинам финансовую помощь в размере €83 млн.

Как заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидис на международной выставке в Салониках, главной целью нового финансирования является улучшение условий жизни для беженцев в Греции.



В страны Евросоюза в 2015 году прибыли 1,8 млн мигрантов, большая часть из которых добирается в Грецию через Турцию, а потом направляется в другие государства Евросоюза, пишет Утро.ru.



Миграционный кризис, начавшийся в Европе, вызван вооруженными конфликтами и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Читайте далее:



Южная Европа объединилась против политики Брюсселя и Берлина

