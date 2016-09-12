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ЕС выделил Греции €115 млн для улучшения условий жизни мигрантов

В конце июля Афинам уже выделялось €83 млн

Европейский союз выделил Греции €115 млн для улучшения условий жизни мигрантов и ищущих убежище. Об этом сообщила Европейская комиссия.

В конце июля Еврокомиссия уже предоставила Афинам финансовую помощь в размере €83 млн. 

Как заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидис на международной выставке в Салониках, главной целью нового финансирования является улучшение условий жизни для беженцев в Греции.

В страны Евросоюза в 2015 году прибыли 1,8 млн мигрантов, большая часть из которых добирается в Грецию через Турцию, а потом направляется в другие государства Евросоюза, пишет Утро.ru.

Миграционный кризис, начавшийся в Европе, вызван вооруженными конфликтами и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

ЕС выделил Греции €115 млн для улучшения условий жизни мигрантов

В конце июля Афинам уже выделялось €83 млн

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