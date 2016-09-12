Москвичей зовут проститься с Новеллой Матвеевой

Определена дата и время прощания с поэтессой и бардом Новеллой Матвеевой, ушедшей 5 сентября на 82-м году жизни. Отпевание состоится во вторник, 13 сентября, в 11 часов — в церкви Космы и Дамиана в Столешниковом переулке. Гражданская панихида пройдет в 13 часов — в Центральном доме литераторов на Большой Никитской.



«Приходите, москвичи. Пусть не будет за вас стыдно. Ведь не будет же?» — написала на страничке в Facebook поэтесса и бард Вероника Долина.



Как ранее сообщали «Известия», Матвеева умерла 5 сентября в домике на станции Лобня. В последние годы поэтесса практически не появлялась на публике.



— Когда я спросил, почему она больше совсем не выступает, ответила просто: потому что я живу как живу, а если выйду на сцену, то люди вместо того, чтобы слушать песни, будут смотреть, как я выгляжу, — рассказал «Известиям» друг поэтессы Павел Крючков.





