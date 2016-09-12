Суд обязал «Победу» установить видеокамеры на борту самолетов

Требование Ространснадзора к авиакомпании «Победа» установить камеры наблюдения в самолетах является законным. К такому выводу пришел Арбитражный суд Москвы, рассмотрев иск перевозчика.

Ранее ведомство сочло, что «Победа» нарушила требования техники безопасности на воздушном транспорте. Согласно им, авиакомпании, в частности, должны оснащать самолеты техсредствами, которые позволяют выявлять проникновение нарушителей на судно и к его критическим узлам.

В приказе Минтранса, вступившем в силу в 2011 году, есть и требование по установке на всех российских самолетах систем видеонаблюдения. На данный момент ни одна авиакомпания РФ не соблюдает это требование, потому что оборудование камерами всего лишь одного самолета может обойтись в $1 млн.

Ространснадзор после проверки Генпрокуратуры в этом году уже начал работу по наказанию авиакомпаний за несоблюдение требования Минтранса. Сейчас предписания об устранении нарушений направлены в S7 и «Победу». Авиаперевозчики, не выполнившие требование, должны заплатить штраф до 100 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 200 тыс. рублей или приостановление деятельности компании на срок до 90 суток.

Напомним, в Минтрансе считают, что требование по установке камер должно распространяться также и на иностранные авиакомпании, имеющие представительства в России.